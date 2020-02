Die 1,1 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte von Atlas Copco hat Isra Vision zum größten Kurssprung der eigenen Firmengeschichte verholfen. Fast 50 Prozent im Plus notierte die Aktien der Darmstädter. Der schwedische Industriekonzern will den Isra-Aktionären 50,00 Euro je Aktie in bar bieten - schon jetzt liegt der Kurs aber darüber.

