Der börsennotierte Nahrungsmittelkonzern Agrana betreibt in China drei seiner weltweit 42 Werke. Auf APA-Anfrage wurde betont, dass diese fernab des Coronavirus-Herdes Wuhan liegen - nämlich bei Peking (Dachang), bei Shanghai (Changzhou) und in Xianyang. Zwei Werke stehen momentan noch still und es gibt ein internes Dienstreiseverbot im Konzern für Reisen von und nach China.Der Frucht-, Zucker und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...