NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Montag kaum verändert erwartet, wobei die Anleger weiter besorgt auf die Coronaepidemie und deren anhaltende Wucht blicken. Die Zweifel wachsen, ob Peking die Entwicklung wirklich in dem behaupteten Maß im Griff hat. Immerhin hat Chinas Zentralbank ein Paket im Volumen von rund 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Coronavirus geschnürt. Die Zahl der Toten in Festlandchina ist inzwischen auf über 900 gestiegen und liegt damit bereits jetzt höher als die bei der Sars-Epidemie.

Die Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige durch das Ausbremsen des Reisesektors und andere Beschränkungen des Geschäftslebens lassen sich noch kaum beziffern. Im Lauf des Tages wird das Weiße Haus das Budget für das Haushaltsjahr 2021 veröffentlichen und damit Vorstellungen von Präsident Donald Trump für den Fall eines Wahlsiegs offenbaren.

L Brands gesucht

L Brands verteuern sich vorbörslich um 6,5 Prozent. Laut einem Wall-Street-Journal-Bericht erwägt das Unternehmen den Verkauf der Marke Victoria's Secret.

Der Flugzeughersteller Boeing hat sich derweil einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Anfang vergangener Woche hatte es bereits Berichte in diese Richtung gegeben. Der US-Flugzeughersteller leidet unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Die Aktie gewinnt vorbörslich 0,5 Prozent.

Der Spielzeugproduzent Mattel hat zwei Fabriken in Asien geschlossen und will eine weitere in Kanada dichtmachen. Damit sollen Kosten eingepreist werden. Die Aktie wird noch nicht gehandelt.

Facebook dürften ins Visier geraten. Das soziale Netzwerk könnte sich in dem kommende Woche beginnenden Prozess vor einem US-Steuergericht auf einen Vergleich im Volumen von rund 9 Milliarden US-Dollar einigen. Dabei geht es um die Praxis, Gewinne aus Übersee in Niedrigsteuerländer weiterzuleiten. Die Aktie gibt minimal nach.

Pfund erholt sich leicht

An den übrigen Märkten zeigen sich aktuell nur kleinere Bewegungen. Das britische Pfund erholt sich leicht von seinen jüngsten Verlusten und steht nun bei 1,2926 Dollar nach 1,2894 am späten Freitag. Das Euro-Dollar-Paar pendelt um 1,0950.

Der Ölpreis gibt leicht nach. Die Wahrscheinlichkeit für ein außerordentliches Opec-Treffen wegen des Coronavirus ist wieder gesunken, nachdem der aserbeidschanische Energieminister sich entsprechend geäußert haben soll. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI verliert 0,2 Prozent auf 50,20 Dollar, Brent verliert 0,6 Prozent auf 54,15 Dollar.

Kleine Gewinne verbuchen die sicheren Häfen. Die Feinunze Gold gewinnt 0,2 Prozent auf 1.573 Dollar. Die Zehnjahresrendite fällt mit steigenden Anleihekursen um 1,8 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 -2,0 1,40 17,7 5 Jahre 1,38 -2,1 1,40 -54,1 7 Jahre 1,49 -1,7 1,50 -76,1 10 Jahre 1,56 -1,8 1,58 -88,1 30 Jahre 2,03 -1,8 2,05 -103,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0950 +0,05% 1,0952 1,0950 -2,4% EUR/JPY 120,17 +0,08% 120,23 120,24 -1,4% EUR/CHF 1,0701 +0,07% 1,0708 1,0704 -1,4% EUR/GBP 0,8464 -0,30% 0,8494 0,8479 +0,0% USD/JPY 109,74 +0,01% 109,79 109,82 +0,9% GBP/USD 1,2936 +0,33% 1,2894 1,2912 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,9888 -0,23% 6,9853 7,0041 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.833,50 -2,84% 9.952,75 9.780,50 +36,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,20 50,32 -0,2% -0,12 -17,4% Brent/ICE 54,15 54,47 -0,6% -0,32 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.573,02 1.570,40 +0,2% +2,62 +3,7% Silber (Spot) 17,80 17,70 +0,6% +0,10 -0,3% Platin (Spot) 975,20 968,80 +0,7% +6,40 +1,1% Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,1% +0,00 -8,7% ===

