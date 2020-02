Die Aktie des E-Autobauers Tesla dürfte am Montag weiter im Turbo bleiben. Treiber für den Anteilsschein könnten positive Neuigkeiten aus dem Reich der Mitte sein.Die Tesla-Aktie befindet sich aktuell in einer Art Höhenrausch. Allein in diesem Jahr ging es in der Spitze über 130 Prozent bis auf 968,88 US-Dollar nach oben. Zwar kam es inzwischen zu kleinen Rücksetzern, dennoch bleibt das Papier deutlich im Plus.Tesla-Gigafactory in China im FokusReuters zufolge gibt es für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...