New York (www.fondscheck.de) - Neuberger Berman legt einen globalen Hochzins-Anleihefonds auf, so Neuberger Berman in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Global High Yield Sustainable Action (ISIN IE00BL3NDN61/ WKN A2PX6Y) investiert weltweit in High-Yield-Unternehmensanleihen, die nachhaltige Anlagekriterien erfüllen. Das Portfolio wird nach Branchen diversifiziert und umfasst 90 bis 150 Emittenten, die schwerpunktmäßig ein Kreditrating von BB und B aufweisen. ...

