Feedback vom Hamburger Investorentag: Nach Gewinnwarnung angepasste Guidance dank starkem Jahresendspurt zu konservativ Der Vorstand von SMT Scharf hat bei seiner Teilnahme am Hamburger Investorentag (HIT) in der vergangenen Woche einen positiven Eindruck hinterlassen und unseren Blick auf den Investment Case bestätigt. Schlussquartal vor allem im chinesischen Markt deutlich stärker als befürchtet: Anfang Oktober senkte SMT Scharf angesichts eines deutlichen Nachfragerückgangs in wichtigen Absatzmärkten seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Die gedämpfte Erwartung war in erster Linie auf das angespannte Umfeld im für das Unternehmen elementaren chinesischen Markt zurückzuführen (ca. 40% Umsatzanteil). Dort haben neue Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage zu substanziellen Produktionsumstellungen und Lieferverzögerungen der benötigten Motoren geführt, während die Nachfrage nach Maschinen mit der bisherigen Motorengeneration einbrach. Als Resultat fiel der regionale Erlös in Q3/19 um 27,6% auf 5,5 Mio. Euro (vs. H1/19: +67,1%). Entgegen der Erwartungen hat sich die Nachfragesituation in China gemäß Vorstand im restlichen Jahresverlauf jedoch wieder spürbar erholt. Die von SMT Scharf neu entwickelte Motorengeneration befindet sich derzeit zwar weiterhin im Zulassungsprozess (erwarteter Verkaufsstart in Q3/20), jedoch haben die chinesischen Schlüsselkunden aufgrund des ungebrochenen Bedarfs an zusätzlicher Bergbauausrüstung eine über den Erwartungen liegende Anzahl an Maschinen der alten Generation bestellt. Das Schlussquartal dürfte daher u.E. deutlich besser als bisher befürchtet ausfallen. Wir rechnen mit einem Erlös von rund 24,0 Mio. Euro (+1,2% yoy), womit das bei SMT Scharf traditionell starke Q4 mit einem Anteil von 32,6% auch in 2019 das stärkste Quartal gewesen sein sollte (vs. 5Y-Durchschnitt: 33,3%). Auch ergebnisseitig ist nun folglich von einem deutlich höheren Quartalsbeitrag auszugehen. Wir prognostizieren ein EBIT von rund 1,2 Mio. Euro (Marge: 5,1%). Angepasste Jahresziele dürften übertroffen werden: In Anbetracht des stärker als bislang erwarteten Jahresendspurts erscheint die im Oktober gesenkte Guidance (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro; EBIT: 4,5-5,0 Mio. Euro) nun als zu konservativ. Unsere Schätzungen implizieren einen Konzernerlös von ca. 73,7 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 5,4 Mio. Euro, womit die Jahreswerte umsatzseitig in der oberen Hälfte der ursprünglichen Guidance (72,0-75,0 Mio. Euro) und ergebnisseitig nur marginal unterhalb der eingangs prognostizierten Bandbreite (5,5-6,0 Mio. Euro) liegen würden. Fazit: Die bevorstehenden Q4-Zahlen dürften u.E. für eine positive Überraschung sorgen und offenbaren, dass sich die mit der Gewinnwarnung einhergehenden Befürchtungen nicht bewahrheitet haben. Das Geschäft in China dürfte zwar auch in H1/20 angesichts der erst für Q3 erwarteten Verfügbarkeit der neuen Motorengeneration insgesamt belastet sein, jedoch ab H2 auch die Chance für entsprechende Aufholeffekte bieten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 14,50 Euro) infolge erhöhter Schätzungen.