München (pta028/10.02.2020/15:17) - München, den 10. Februar 2020 | Hiermit gibt die Signature AG die Komplettierung des Aufsichtsrats bekannt.



Nachdem der Aufsichtsrat der Gesellschaft seit der Niederlegung des Mitglieds Dr. Anton Stiffler, am 18. Dezember 2019, die aus persönlichen Gründen erfolgte, nicht mehr vollzählig war, kümmerte sich der Vorstand der Signature AG intensiv um einen bestmöglichen Nachfolger.



Dieser Nachfolger wurde mit Herrn Adrian Fuhrmeister gefunden, der den Posten von Dr. Stiffler bis zum Abschluss der kommenden Hauptversammlung übernehmen wird.



Herr Fuhrmeister ist ein Kenner der Finanzbranche und dank seiner Tätigkeit als geschäftsführender Direktor der JJ Entertainment SE bestens über die Anforderungen einer börsennotierten Gesellschaft informiert. Hinzu kommt sein weitreichendes Netzwerk aus dem Verkauf von Vorratsgesellschaften, das er der Signature AG zur Verfügung stellt.



Die entsprechend aktualisierte Liste der Aufsichtsratsmitglieder kann ab heute beim Handelsregister des Amtsgerichts abgerufen werden.



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. Seit Kurzem ist die Signature AG über ihre Tochtergesellschaft Capital Lounge GmbH auch im Bereich der Unternehmensbewertungen und der Vermittlung von Vorratsgesellschaften tätig.



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



