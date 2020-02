Der Erwerb des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei für rund eine Milliarde Euro, mit dem der UNIQA-Konzern vom siebent- zum fünftgrößten Versicherungskonzern Zentral- und Osteuropas aufsteigt, soll für die UNIQA relativ zügig Geld einspielen. Die ersten Synergien solle es ab 2020/21 geben, so Auslandschef Wolfgang Kindl am Montag in einem Conference Call.Die gesamten Synergien werde ...

