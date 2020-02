Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) liefert in den kommenden zwei Jahren insgesamt 420 e-Crafter an das französische Citylogistik-Unternehmen Chronopost. Die Tochter der französischen Post-Gruppe hat sich nach ausgiebigen Tests für den e-Crafter entschieden. Für VWN handelt es sich um den bisher umfangreichsten e-Crafter-Einzelauftrag. In Deutschland sind bislang eher kleinere Flotten unterwegs: Paketdienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...