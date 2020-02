ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seines Erachtens nach sei der Aktienkurs nach der Zahlenvorlage am Freitag vor allem wegen der starken Entwicklung des freien Cashflows gestiegen und wegen des Ziels einer Nettoverschuldung 2020 von 7 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den sich verbessernden fundamentalen Ausblick hält er dieses Ziel für erreichbar./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 14:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de