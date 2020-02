Der Euro hat sich heute, am Montag im späten europäischen Handel mit etwas tieferen Notierungen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,0931 US-Dollar nach 1,0953 Dollar heute Früh.Nach verhaltenem Verlauf rutschte die Gemeinschaftswährung am späteren Nachmittag gegen den Dollar etwas ab. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Devisenmarkt am Vormittag nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...