Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Bedauern auf den angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers vom Amt der CDU-Chefin und als Kanzlerkandidatin reagiert und zugleich eine weiter intensive Zusammenarbeit mit ihr angekündigt. "Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedaure", sagte Merkel bei einem Statement in Berlin. "Ich kann mir vorstellen, dass das Annegret Kramp-Karrenbauer nicht einfach gefallen ist."

Merkel dankte der CDU-Chefin dafür, dass sie bereit sei, den Prozess der Kandidatur für die Kanzlerschaft weiter als Parteivorsitzende zu begleiten. "Ich werde auf diesem Wege der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten, und getrennt davon natürlich auch mit ihr als Bundesverteidigungsministerin im Kabinett", kündigte die Kanzlerin an.

"Annegret hat in der Zeit, in der sie als Parteivorsitzende gearbeitet hat, Wesentliches angestoßen und in Gang gebracht", meinte Merkel und nannte die Zusammenarbeit von CDU und CSU, bei der man ja "bekanntermaßen große Schwierigkeiten" gehabt habe, sowie den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm der Partei.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 10:27 ET (15:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.