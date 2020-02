FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TUI, Q1-Zahlen (Call 7.15 h, Hauptversammlung 10.00 h) 07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:00 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz 07:15 CHE: AMS, Jahreszahlen 07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (endgültig) (Pk 11.30 h) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 DEU: Grenke, Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 08:00 DEU: Home24, Trading Update Q4 08:15 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen 12:55 USA: Under Armour, Q4-Zahlen 22:00 USA: Western Union, Q4-Zahlen 22:30 USA: Lyft, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen DEU: Hochtief, Jahreszahlen (endgültig) ITA: Mediolanum, Jahreszahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen USA: Groupon, Q4-Zahlen USA: Goodyear, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: BIP Q4/19 (vorläufig) 10:30 GBR: Industrieproduktion 12/19 10:30 GBR: Handelsbilanz 12/19 12:00 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell vor Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 18:15 USA: Fed-Gouveneur Randl Quarles hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hält eine Rede 20:15 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 01:00 USA: Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump, Manchester EUR: Europäisches Parlament debattiert über Freihandelsabkommen EU-Vietnam und Brexit-Verhandlungen DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft. 10:00 DEU: Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für Wuppertal und Hagen, Münster 10:30 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens 2020 des Rates der Immobilienweisen "Perspektiven des deutschen Immobilienmarktes", Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk Fondsverband BVI, Frankfurt/M. 17:00 DEU: Jahresgespräch Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, Frankfurt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi