FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank stärkt ihr Kernkapital. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, entsprechende Wertpapiere im Volumen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zu emittieren, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit. Die Papiere sollen als zusätzliches Kernkapital (AT1) anerkannt werden.



Die Transaktion sei ein weiterer Schritt, die Einhaltung der regulatorischen Kapitalanforderungen sicherzustellen, indem ein Niveau von AT1-Instrumenten in Höhe von 1,5 Prozent oder mehr der risikogewichteten Aktiva auf vollständig umgesetzter Basis beibehalten werde. Sie unterstütze die Bank außerdem auf dem Weg zur Erfüllung einer Verschuldungsquote von 4,5 Prozent im Jahr 2020.



Anleger zeigten sich wenig begeistert. Der Aktienkurs der Deutschen Bank sackte auf der Handelsplattform in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent ab./he/ag

