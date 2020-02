NEW YORK (Dow Jones)--Nach leichten Abgaben zum Handelsstart geht es an der Wall Street am Montagmittag (Ortszeit) nun moderat aufwärts. Allerdings halten sich die Gewinne in Grenzen, denn die Auswirkungen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Epidemie sind weiterhin nicht absehbar. Doch die Zweifel wachsen, ob Peking die Entwicklung wirklich im behaupteten Maß im Griff hat. Für etwas Beruhigung sorgt, dass Chinas Zentralbank ein Paket im Volumen von rund 39 Milliarden Euro zur Bekämpfung des Coronavirus geschnürt hat. Die Zahl der Toten in Festlandchina ist inzwischen auf über 900 gestiegen und liegt damit bereits jetzt höher als die bei der Sars-Epidemie.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 29.185 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,4 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite legt um 0,6 Prozent zu.

"Im Großen und Ganzen wägen die Investoren immer noch Risiken möglicher Unterbrechungen der Lieferketten gegen die Anzeichen für die Eindämmung des Virus ab", sagt Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst bei XM. "Vorerst scheint sich die optimistische Erzählung durchzusetzen, möglicherweise in der Hoffnung, dass die Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit letztlich nur von kurzer Dauer sein werden", ergänzt der Teilnehmer.

Die Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige durch das Ausbremsen des Reisesektors und andere Beschränkungen des Geschäftslebens lassen sich noch kaum beziffern. Im Laufe des Tages wird das Weiße Haus das Budget für das Haushaltsjahr 2021 veröffentlichen und damit Vorstellungen von Präsident Donald Trump für den Fall eines Wahlsiegs offenbaren.

Boeing gesucht - Amazon auf Rekordhoch

Der Flugzeughersteller Boeing hat sich einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Anfang vergangener Woche hatte es bereits Berichte in diese Richtung gegeben. Der US-Flugzeughersteller leidet weiter unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Die Aktie gewinnt 2,4 Prozent.

Die Amazon-Aktie steigt derweil auf ein neues Rekordhoch bei 2.128 Dollar. Aktuell legen die Papiere um 2,0 Prozent auf 2.121 Dollar zu.

L Brands verteuern sich um 2,3 Prozent. Laut einem Wall-Street-Journal-Bericht erwägt das Unternehmen den Verkauf der Marke Victoria's Secret.

Xerox hat sein Gebot für HP auf 24 von 22 Dollar je Aktie erhöht und will Anfang März ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Die HP-Aktie gewinnt 1,4 Prozent, Xerox steigen um 1,3 Prozent.

Der Spielzeugproduzent Mattel hat zwei Fabriken in Asien geschlossen und will zudem eine weitere in Kanada schließen. Damit sollen Kosten eingespart werden. Die Aktie legt um 1,4 Prozent zu.

Zudem stehen Facebook im Fokus. Das soziale Netzwerk könnte sich in dem kommende Woche beginnenden Prozess vor einem US-Steuergericht auf einen Vergleich im Volumen von rund 9 Milliarden US-Dollar einigen. Dabei geht es um die Praxis, Gewinne aus Übersee in Niedrigsteuerländer weiterzuleiten. Nach Meinung von Experten könnte das Urteil durchaus Signalwirkung haben. Die Aktie zeigt sich kaum verändert.

Pfund erholt sich leicht

An den übrigen Märkten zeigen sich aktuell nur kleinere Bewegungen. Das britische Pfund erholt sich leicht von seinen jüngsten Verlusten und steht bei 1,2919 Dollar nach 1,2894 am späten Freitag. Der Euro neigt gegen den Dollar weiter zur Schwäche und notiert bei 1,0914 Dollar.

Der Ölpreis gibt leicht nach. Die Wahrscheinlichkeit für ein außerordentliches Opec-Treffen und damit eine Senkung der Förderquoten wegen des Coronavirus sind weiter gesunken, nachdem der aserbeidschanische Energie-Minister sich entsprechend geäußert haben soll. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI verliert 0,9 Prozent auf 49,85 Dollar, Brent reduziert sich um 1,6 Prozent auf 53,60 Dollar.

Die Feinunze Gold gewinnt 0,3 Prozent auf 1.575 Dollar und legt damit bereits den vierten Handelstag in Folge zu. "Es herrscht derzeit die Meinung vor, dass die Corona-Epidemie negative Auswirkungen auf die globale Konjunktur haben könnte, der bereits eine gelpolitische Lockerung der Geldpolitik in China ausgelöst hat, was auch anderswo leicht geschehen könnte", sagt Jasper Lawler von London Capital Group.

Die Zehnjahresrendite fällt mit steigenden Anleihekursen um 2,4 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.185,34 0,28 82,83 2,27 S&P-500 3.339,66 0,36 11,95 3,37 Nasdaq-Comp. 9.581,61 0,64 61,10 6,79 Nasdaq-100 9.467,72 0,71 66,62 8,41 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,37 -2,4 1,40 17,3 5 Jahre 1,38 -2,9 1,40 -54,9 7 Jahre 1,48 -2,7 1,50 -77,1 10 Jahre 1,56 -2,4 1,58 -88,7 30 Jahre 2,03 -2,2 2,05 -104,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0914 -0,28% 1,0952 1,0950 -2,7% EUR/JPY 119,80 -0,23% 120,23 120,24 -1,7% EUR/CHF 1,0674 -0,18% 1,0708 1,0704 -1,7% EUR/GBP 0,8449 -0,47% 0,8494 0,8479 -0,2% USD/JPY 109,77 +0,04% 109,79 109,82 +0,9% GBP/USD 1,2919 +0,20% 1,2894 1,2912 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,9839 -0,30% 6,9853 7,0041 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.805,00 -3,12% 9.952,75 9.780,50 +36,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,85 50,32 -0,9% -0,47 -18,0% Brent/ICE 53,60 54,47 -1,6% -0,87 -17,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.574,68 1.570,40 +0,3% +4,28 +3,8% Silber (Spot) 17,80 17,70 +0,6% +0,10 -0,3% Platin (Spot) 963,50 968,80 -0,5% -5,30 -0,2% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,1% -0,00 -8,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 12:07 ET (17:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.