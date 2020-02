CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der französische Reifenhersteller Michelin erwartet für das laufende Jahr einen leicht sinkenden Pkw- und Nutzfahrzeugmarkt. Das operative Segmentergebnis dürfte daher 2020 im Vergleich zum Vorjahr währungsbereinigt ebenfalls leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen am Montag bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Clermont-Ferrand mit.



Im vergangenen Jahr hatte der Konzern beim Gewinn zugelegt. So stieg das operative Segmentergebnis von rund 2,8 Milliarden auf 3 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Michelin mit 1,7 Milliarden Euro leicht mehr als im Vorjahr. Der Umsatz legte dank zweiter Übernahmen von 22 Milliarden auf 24,1 Milliarden Euro zu./nas/he

MICHELIN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de