(shareribs.com) London 10.02.2020 - An der London Metal Exchange kommt es am Montag zu einer uneinheitlichen Kursentwicklung. Der Preis für Nickel kann leicht zulegen, während es für Kupfer leicht nach unten geht. Aluminium ist unter die Marke von 1.700 USD gefallen. Die Metallpreise können sich der schwierigen Lage in China auch weiterhin nicht entziehen. In den vergangenen Handelstagen ging es unter ...

