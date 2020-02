Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen Am Dienstag findet wegen des Gedenktags der Reichsgründung kein Handel in Japan statt.

AKTIENMÄRKTE (18.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.793,18 -0,14% +1,28% Stoxx50 3.482,55 +0,02% +2,34% DAX 13.494,03 -0,15% +1,85% FTSE 7.446,88 -0,27% -1,00% CAC 6.015,67 -0,23% +0,63% DJIA 29.146,27 +0,15% +2,13% S&P-500 3.337,42 +0,29% +3,30% Nasdaq-Comp. 9.576,87 +0,59% +6,73% Nasdaq-100 9.461,61 +0,64% +8,34% Nikkei-225 23.685,98 -0,60% +0,12% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,59 +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,65 50,32 -1,3% -0,67 -18,3% Brent/ICE 53,42 54,47 -1,9% -1,05 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.574,84 1.570,40 +0,3% +4,44 +3,8% Silber (Spot) 17,80 17,70 +0,5% +0,10 -0,3% Platin (Spot) 963,10 968,80 -0,6% -5,70 -0,2% Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,2% +0,00 -8,6%

Der Ölpreis gibt leicht nach. Die Wahrscheinlichkeit für ein außerordentliches Opec-Treffen und damit eine Senkung der Förderquoten wegen des Coronavirus sind weiter gesunken, nachdem der aserbeidschanische Energie-Minister sich entsprechend geäußert haben soll. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI verliert 0,9 Prozent auf 49,85 Dollar, Brent reduziert sich um 1,6 Prozent auf 53,60 Dollar.

Die Feinunze Gold gewinnt 0,3 Prozent auf 1.575 Dollar und legt damit bereits den vierten Handelstag in Folge zu. "Es herrscht derzeit die Meinung vor, dass die Corona-Epidemie negative Auswirkungen auf die globale Konjunktur haben könnte, der bereits eine gelpolitische Lockerung der Geldpolitik in China ausgelöst hat, was auch anderswo leicht geschehen könnte", sagt Jasper Lawler von London Capital Group.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Nach leichten Abgaben zum Handelsstart geht es an der Wall Street am Montagmittag (Ortszeit) nun moderat aufwärts. Allerdings halten sich die Gewinne in Grenzen, denn die Auswirkungen der sich immer weiter ausbreitenden Corona-Epidemie sind weiterhin nicht absehbar. Boeing hat sich einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. ie Aktie gewinnt 2,4 Prozent. Die Amazon-Aktie steigt derweil auf ein neues Rekordhoch bei 2.128 Dollar. Aktuell legen die Papiere um 2,0 Prozent auf 2.121 Dollar zu. L Brands verteuern sich um 2,3 Prozent. Laut einem Wall-Street-Journal-Bericht erwägt das Unternehmen den Verkauf der Marke Victoria's Secret. Xerox hat sein Gebot für HP auf 24 von 22 Dollar je Aktie erhöht und will Anfang März ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Die HP-Aktie gewinnt 1,4 Prozent, Xerox steigen um 1,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Mit Blick auf die Virusepidemie in China geht zwar die Hoffnung um, dass sich die Wachstumsraten bei den Neuinfektionen abschwächen, noch steigen die Opfer- und Infiziertenzahlen aber weiter. Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, den Kampf gegen die Epidemie mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro zu unterstützen. Nach einem Übernahmegebot des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco zu 50 Euro je Aktie schoss der Kurs des Darmstädter Spezialmaschinenbauers Isra Vision um 45 Prozent nach oben. Im Versicherungssektor interessiert sich die französische Covea Cooperations für einen Kauf von Partner-Re, der Rückversicherungssparte der Agnelli-Holding Exor. Exor zogen darauf um 4,1 Prozent an. Uniqa gewannen 7,9 Prozent, nachdem Axa seine Osteuropa-Aktivitäten für rund 1 Milliarde Euro an die Österreicher verkauft. Axa schlossen daraufhin leicht höher. Übernahmeinteresse beflügelte auch die Aktie von NMC Health, für die es um 32 Prozent nach oben ging. Wie das Unternehmen mitteilte, hätten der Private Equity Investor KKR und auch GK Investment ihr Interesse an einem Einstieg bekundet. Von der Berichtssaison kamen Erstquartalszahlen von Carl Zeiss Meditec, deren Aktien nach den Zahlen stark schwankten. Die Aktie schloss 4,8 Prozent tiefer. Teamviewer legten um 0,4 Prozent zu. Bei der DZ Bank hieß es, die Viertquartalszahlen des Softwareunternehmens hätten die Erwartungen erfüllt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0917 -0,25% 1,0952 1,0950 -2,7% EUR/JPY 119,80 -0,23% 120,23 120,24 -1,7% EUR/CHF 1,0670 -0,21% 1,0708 1,0704 -1,7% EUR/GBP 0,8453 -0,43% 0,8494 0,8479 -0,1% USD/JPY 109,73 +0,01% 109,79 109,82 +0,9% GBP/USD 1,2915 +0,17% 1,2894 1,2912 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,9856 -0,28% 6,9853 7,0041 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.841,00 -2,77% 9.952,75 9.780,50 +36,5%

Das britische Pfund erholt sich leicht von seinen jüngsten Verlusten und steht bei 1,2919 Dollar nach 1,2894 am späten Freitag. Der Euro neigt gegen den Dollar weiter zur Schwäche und notiert bei 1,0914 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Die Abwärtsdynamik fiel eher moderat aus. Das Coronavirus hat mittlerweile mehr Todesopfer gefordert als das SARS-Virus während der Epidemie 2002/03. Immer mehr Experten bezweifeln, dass China die Epidemie unter Kontrolle hat. Während die Börse in Hongkong um 0,6 Prozent nachgab, kletterten die Börsen im chinesischen Festland um 0,5 (Schanghai) bzw. 1,2 Prozent (Shenzhen). Hier stützte das erneute Vorgehen der Zentralbank gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie etwas. Für etwas Entspannung sorgten auch Berichte, wonach der wichtigste Auftragsfertiger von Apple die Produktion in China wieder aufnehmen soll. In Tokio sank der Nikkei-225 um 0,6 Prozent. Gegen den Trend stiegen Honda Motor um 2,9 Prozent. Zwar hatte der Automobilkonzern einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Honda aber mit einer etwas besseren Entwicklung als bisher. Im üdkoreanischen Seoul fiel der Kospi um 0,5 Prozent. Weil die Lieferketten durch den Produktionsstopp in China unterbrochen wurde, wird nun auch Kia Motors die Fertigung zum Teil einstellen. Hyundai Motor hatte die gesamte Produktion in Südkorea bereits in der Vorwoche eingestellt. Hyundai Motor reduzierten sich um 0,8 Prozent, Kia hielten sich 0,4 Prozent im Plus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Vossloh ernennt Ex-Bahnchef zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat einen neuen Aufsichtsratschef. Wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, wurde Rüdiger Grube zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Er folgt damit Ulrich Harnacke, der wieder den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernommen hat.

Neue Adler-Real-Estate-Tochter Ado zahlt Anleihen vorzeitig zurück

Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate vereinfacht die Finanzstruktur der Ende 2019 übernommenen Ado Group. Die Unternehmensanleihen der neuen Konzerngesellschaft werden zum Nennwert plus aufgelaufener Zinsen bis zum 17. Februar 2020 vorzeitig zurückgezahlt, wie die Adler Real Estate AG mitteilte. Adler habe Ado Group dafür entsprechende finanzielle Unterstützung zugesagt.

Otto Group steigert Online-Umsatz 2019/20 um 5,5 Prozent

Die Otto Group hat im fast abgelaufenen Geschäftsjahr den Online-Umsatz prozentual einstellig gesteigert, blieb aber - zumindest auf Gruppenebene - hinter den Branchenerwartungen zurück. Nach ersten Prognosen werde die Otto Group das am 29. Februar endende Geschäftsjahr 2019/20 mit einem weltweiten Umsatzplus im Onlinehandel von 5,5 Prozent abschließen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ZF-Mitarbeiter wegen Prüfstandsoftware

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter des Autozulieferers ZF Friedrichshafen eingeleitet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigte, geht es um den Verdacht des Betruges und der mittelbaren Falschbeurkundung. Dabei stünden mögliche Straftaten im Zusammenhang mit der Lieferung von Getrieben, Steuergeräten und der diesbezüglichen Software an Automobilhersteller im Fokus. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche darüber berichtet.

Britische Kartellbehörde verzögert Fusion von Viagogo und Stubhub

Die britische Kartellbehörde CMA winkt den von Ebay angestrebten Verkauf der Ticketbörse Stubhub an Viagogo Entertainment nicht einfach durch. Im Zuge ihrer Prüfung des Verkaufs an das in der Schweiz ansässige Unternehmen für 4,05 Milliarden US-Dollar ordnete die CMA am 7. Februar an, dass Stubhub und Viagogo für einen nicht näher benannten Zeitraum als voneinander unabhängige Unternehmen weitergeführt werden müssen.

Mobilfunkmesse in Barcelona muss weitere prominente Absagen verkraften

Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona muss wegen des neuartigen Coronavirus auf weitere prominente Teilnehmer verzichten. Die Branchenschau, die als eine der weltweit wichtigsten Messen für die Mobilfunkindustrie gilt, findet in diesem Jahr auch ohne den US-Onlineriesen Amazon und den japanischen Sony-Konzern statt. Zuvor hatten bereits LG Electronics aus Südkorea und Ericsson aus Schweden abgesagt.

Fortum bekräftigt Dividendenausblick

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 12:23 ET (17:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.