NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat Takeaway.com von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 10 500 Pence angesetzt. Das gerade fusionierte Unternehmen sei mit dem richtigen Chef zur richtigen Zeit am richtigen Ort, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass für den Essenslieferanten nun der bislang schwach eingeschätzte Markt in Großbritannien im Fokus steht und zum entscheidenden Kurstreiber wird. Die Konkurrenz von Deliveroo und UEats rationalisiere und Just Eat Takeaway könne ihnen Marktanteile abjagen. Er hob die Aktien auf die "Analyst Focus List"./ag/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 16:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

JUST EAT TAKEAWAY.COM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de