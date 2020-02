Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bowman: Aktuelle Geldpolitik der Fed unterstützt die Expansion

Die gegenwärtige Geldpolitik der Federal Reserve wird nach Ansicht von Gouverneurin Michelle Bowman dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs bleibt. "Der nationale wirtschaftliche Hintergrund sieht sehr günstig aus", sagte Bowman bei einer Rede vor Bankenvertretern. Ihre Einschätzung sei, dass die US-Wirtschaft weiter mit einem moderaten Tempo wachsen und die Arbeitslosigkeit niedrig bleiben werde. Die Inflation dürfte allmählich auf das Ziel der Fed von 2 Prozent steigen.

DIW: Thüringen-Krise auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Debakel

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat vor negativen Folgen des Thüringer Politbebens für die Wirtschaft in ganz Deutschland gewarnt. "Mit der Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ein politisches Beben ausgelöst, das sich zuletzt im Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer manifestiert hat", erklärte DIW-Forschungsdirektor Alexander Kritikos. "Die Entwicklung birgt auch ökonomische Risiken." Denn es gehe um das Vertrauen in die Entwicklung Deutschlands.

Kramp-Karrenbauer will auf absehbare Zeit CDU-Chefin bleiben

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat bestätigt, dass sie auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und den Parteivorsitz abgeben will. Sie wolle aber so lange im Amt bleiben, bis der Kanzlerkandidat der Union feststeht, kündigte sie an. Die Stabilität der großen Koalition sah sie nicht in Gefahr. "Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben", sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Presskonferenz. Diese Entscheidung sei "nach reiflicher Überlegung" gefallen.

Merkel: Arbeite weiter intensiv mit Kramp-Karrenbauer zusammen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Bedauern auf den angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers vom Amt der CDU-Chefin und als Kanzlerkandidatin reagiert und zugleich eine weiter intensive Zusammenarbeit mit ihr angekündigt. "Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedaure", sagte Merkel bei einem Statement. "Ich kann mir vorstellen, dass das Annegret Kramp-Karrenbauer nicht einfach gefallen ist."

SPD-Chef nennt Kramp-Karrenbauers Rückzug großen Schritt

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat die CDU zu einer klaren Abgrenzung gegen rechts aufgefordert. Er habe "großen Respekt" angesichts der Entscheidung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, ihr Parteiamt abzugeben. "Es ist ein großer Schritt", sagte Walter-Borjans. Allerdings sei es auf "das Taktieren in der CDU" zurückzuführen, dass die AfD in Thüringen überhaupt erst Raum für ihr Handeln bekommen habe. "Jetzt muss die CDU ihr Verhältnis zu Rechtsextremisten klären", so Walter-Borjans.

USA klagen nach Hacker-Großangriff chinesische Militärangehörige an

Die USA haben nach einem Hacker-Großangriff auf den US-Finanzdienstleister Equifax vier chinesische Militärangehörige angeklagt. Die vier Angehörigen der chinesischen Volksbefreiungsarmee hätten sich 2017 in die Computersysteme von Equifax eingeschleust und Daten von rund 145 Millionen US-Bürgern gestohlen, erklärte das US-Justizministerium.

Johnson plant Brücke zwischen Schottland und Nordirland

Nach dem Vollzug des Brexit liebäugelt Boris Johnson offenbar mit einem neuen Großprojekt: Der britische Premierminister setzt sich nach Angaben seines Sprechers für eine Brücke zwischen Schottland und Nordirland ein. Eine Prüfung sei "im Gange", verlautete Downing Street. Die Idee einer Brücke vom britischen Festland zum nordirischen Landesteil gibt es schon seit Jahren, hat aber unter Johnson - einem Liebhaber großer Infrastrukturprojekte - neuen Auftrieb erhalten.

Ankara: Fünf türkische Soldaten durch syrischen Beschuss in Idlib getötet

In der umkämpften Region Idlib im Nordwesten Syriens sind nach Angaben aus Ankara fünf türkische Soldaten bei einem syrischen Angriff getötet worden. Fünf weitere Türken seien durch den Artilleriebeschuss von türkischen Stellungen verletzt worden, gab das türkische Verteidigungsministerium bekannt. Die türkischen Truppen hätten zurückgeschossen.

Chinesische Militärflugzeuge dringen kurz in Taiwans Luftraum ein

Erstmals seit der Wiederwahl der Unabhängigkeitsverfechterin Tsai Ing-wen als Präsidentin Taiwans haben die chinesischen Streitkräfte nach Angaben Taipehs für eine deutliche Provokation gesorgt. Mehrere chinesische Militärflugzeuge seien kurzzeitig in den taiwanischen Luftraum geflogen, teilte Taiwans Verteidigungsministerium mit. Taipeh habe daraufhin selbst Kampfjets in die Region geschickt.

EZB-Anleihebestände in Vorwoche um 6,228 Mrd Euro gestiegen

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 7. Februar erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 6,228 Milliarden Euro auf 2.606,021 (Vorwoche: 2.599,793) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 3,048 Milliarden Euro ausgeweitet.

