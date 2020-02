LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Total SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Mineralölkonzern bleibe ihr "Top Pick" im europäischen Energiesektor, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe das Unternehmen den höchsten um Sondereinflüsse bereinigten Nettogewinn in der Branche erzielt. Total beweise, dass man Teil der Transformation in der Energiebranche sein und zeitgleich die Rentabilität für die Anleger steigern könne./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 05:00 / GMT



ISIN: FR0000120271

