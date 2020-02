Der börsennotierte Sensorspezialist und neue Osram-Mehrheitsaktionär ams will das Übernahmeangebot für Osram im zweiten Quartal vollziehen. Die Steirer wollen mit den deutschen vor allem aber auch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen. Das teilte ams am Montagabend mit, bevor Dienstagfrüh erstmals Zahlen nach dem Übernahmeangebot präsentiert werden. if (typeof Ads_BA_AD !== ...

Den vollständigen Artikel lesen ...