Als hätte der Ölpreis mit den hohen Lagerbeständen in den USA nicht schon genug zu tun. Und dann drücken die Entwicklungen in China weltweit auf das Sentiment, obwohl es derzeit an den Aktien vorbeizugehen scheint.Aber der Ölpreis ist nicht nur nachfrageabhängig. Auch die Anbieter und ihre Förderbereitschaft stehen gegen das im Rahmen der OPEC+ koordinierte Angebot des Kartells. Denn es geht am Ende des Tages um handfeste ökonomische Verluste. Das Öl wird in vielen Förderländern gebraucht, um die Staatsausgaben zu decken. Und weil nur zu oft eine vernünftige Diversifizierung der Wertschöpfung fehlt, war es mit der Förderdisziplin des Öfteren schnell vorbei. Und wie im Falle Venezuelas gilt: Not kennt kein Gebot.

