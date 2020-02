NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleger haben sich zu Wochenbeginn von anhaltenden Sorgen um den Coronavirus nicht anstecken lassen. Die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag gar weitere Rekordmarken: Der Nasdaq 100 kletterte bis auf 9475 Punkte und lag rund zwei Stunden vor Handelsende 12 Punkte darunter noch mit 0,66 Prozent im Plus.



Auch der marktbreite S&P 500 orientierte sich nach seinem kleinen Rückschlag wieder nach oben und legte um 0,28 Prozent auf 3337,03 Punkte zu. Seinen bisherigen Höchststand hatte er in der Vorwoche bei 3347 Punkten markiert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29 408 Punkten erreicht hatte, stieg um 0,16 Prozent auf 29 150,22 Punkte.



Unter den Einzelwerten fielen vor allem die Papiere von Slack mit einem Kursgewinn von bis zu 21 Prozent auf. Der Nachrichtenseite "Business Insider" zufolge sollen künftig alle weltweit rund 350 000 Mitarbeiter des US-Computerkonzerns IBM die Teamsoftware von Slack zur Kommunikation nutzen. Slack-Anteilscheine schossen auf das höchste Niveau seit Herbst verhangenen Jahres.



Aktien von HP Inc konnten einen Kursgewinn von zwischenzeitlich über 5 Prozent auf 22,87 Dollar dagegen nur zu einem geringen Teil verteidigen. Der Drucker- und Kopierer-Hersteller Xerox greift für die angestrebte Übernahme des deutlich größeren PC- und Druckerherstellers tiefer in die Tasche. Statt 22 US-Dollar bietet Xerox den HP-Anteilseignern jetzt 24 Dollar je Aktie. Insgesamt würde Xerox damit fast 35 Milliarden Dollar für HP bezahlen. Gelten soll die Offerte etwa ab dem zweiten März. HP hatte das bisherige Gebot im November als zu niedrig zurückgewiesen./ag/het4



US4592001014, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US40434L1052, US83088V1026

