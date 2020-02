Der Energiekonzern EWE will Wasserstoff für den Transport und die Industrie anbieten. Aktuell läuft ein Pilotprojekt. EWE sieht Chancen in Wasserstoff als potenziell klimaneutralem Energieträger. Der norddeutsche Energiekonzern will "zum Anbieter für grünen Wasserstoff werden", sagte Vorstandschef Stefan Dohler der Nachrichtenagentur Reuters. Im Dezember hatte EWE den Zuschlag für ein Pilotprojekt bekommen und entwickelt im Nordwesten Deutschlands eine Modellregion für Wasserstoff. In zehn Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...