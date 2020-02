SAN FARANCISCO (T-Times) - Die Aktie des Unternehmens-Chat und Kollaborationssystem - Anbieters Slack ist heute bei extrem hohen Umsätzen zweistellig in die Höhe geschossen, nachdem IBM als Neukunde migrieren will. Die International Business Machines Corp. - besser unter IBM oder Big Blue bekannt - will...

Den vollständigen Artikel lesen ...