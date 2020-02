NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Die Verbreitung des Coronavirus bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Zuletzt ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen über 40 000 gestiegen. Die Sorge vor negativen Folgen für die chinesische Wirtschaft bremst nach Einschätzung von Marktbeobachtern die Risikofreude der Anleger und stützt die Kurse der Festverzinslichen. Auch Strafzölle wurden zu Wochenbeginn wieder zum Thema, nachdem die USA am Wochenende Sonderabgaben auf weitere Stahl- und Aluminium-Produkte aus aller Welt in Kraft setzten.



Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,38 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,37 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rückten um 10/32 Punkte auf 101 26/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,55 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 19/32 Punkte auf 107 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,02 Prozent./jkr/ag/he