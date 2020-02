NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleger haben zu Wochenbeginn trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus beherzt zugegriffen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die Indizes der Technologiebörse Nasdaq erreichten am Montag weitere Rekordmarken.



Dabei schaffte es der S&P 500 erstmals über die Schwelle von 3350 Punkten. Er schloss letztlich mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent bei 3352,09 Punkten. Der Nasdaq 100 kletterte derweil bis auf 9517 Punkte und ging knapp darunter mit einem Plus von 1,23 Prozent aus dem Handel.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag ein Rekordhoch bei 29 408 Punkten erreicht hatte, stieg um 0,60 Prozent auf 29 276,82 Punkte./ag/he



