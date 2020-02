(Neu: Slack-Stellungnahme und Kursreaktion)



NEW YORK (dpa-AFX) - Papiere von Slack sind am Montag im nachbörslichen Handel um 8 Prozent gefallen. Im regulären Geschäft waren sie noch um über über 14 Prozent nach oben geklettert, anschließend war der Handel gestoppt und bis zur Schlussglocke nicht wieder aufgenommen worden. Der Nachrichtenseite "Business Insider" hatte berichtet, dass künftig alle weltweit rund 350 000 Mitarbeiter des US-Computerkonzerns IBM die Teamsoftware von Slack zur Kommunikation nutzen sollen.



Nach Handelsschluss nahm Slack Stellung zu den Spekulationen und sorgte damit für eine kalte Dusche bei Anlegern. IBM sei seit Jahren ein großer Kunde und habe in dieser Zeit die Nutzerzahl der App gesteigert, hieß es. Man halte an seinen Prognosen für das vierte Geschäftsquartal fest./he/

