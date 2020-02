Vapiano bleibt an der Börse ein Sorgenkind. Die angeschlagene Restaurantkette befindet sich zwar mitten im Umbau, noch bleiben deutlich positive Effekte - auch auf den Aktienkurs - aber aus. Nun soll ein Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe die Wende bringen.? Vapiano setzt zunehmend auf fleischfreie Angebote ? Neues Bestellsystem angekündigt? Neue Investitionen nötigAnleger von Vapiano hatten zuletzt wenig Freude an ihrem Investment: Allein in den letzten zwölf Monaten hat die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...