Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Kaum sind die Briten aus einer Union ausgetreten, wird eine andere gegründet. Am 18. Februar 2020 wird Ring durch die Vereinigung der vier etablierten Krypto-Währungen geschmiedet. Mit revolutionären neuen Funktionen und einer riesigen Erstverteilung hat Ring wirklich für jeden etwas zu bieten.Eine Währungsunion der anderen Art: Bitcoin, Litecoin Cash, Dash, Doge.Es wird die größte und vielfältigste Erstverteilung in der Geschichte der Kryptowährung sein, bei der über 30 Jahre kumulative Blockkettengeschichte mit mehr als 30 Millionen Einzeladressen erfasst werden.Besitzer von vier verschiedenen Kryptowährungen werden am 18. Februar 2020 berechtigt sein, sich einen proportionalen Betrag von Ring zu sichern.Weitere Einzelheiten einschließlich der proportionalen Beträge finden Sie auf der Website.https://ringcoin.tech/Demokratisches MiningRing bietet ein vollständig demokratisiertes Mining unter Beibehaltung des höchsten Sicherheitsniveaus. Wir legen die Macht wirklich wieder in die Hände der Menschen. Drei revolutionäre Methoden zur Sicherung der Chain werden direkt aus der Core-Wallet heraus verfügbar sein.Laden Sie sie einfach herunter, und alles steht Ihnen auf einer benutzerfreundlichen Plattform zur Verfügung, die sofort einsatzbereit ist.Minotaur: Ein neuer, kundenspezifisch entwickelter, ASIC-resistenter, CPU-basierter Proof-of-Work-Algorithmus, der direkt in der Wallet verfügbar ist.Einfach ein paar Cores verbinden, und schon sind Sie ein Krypto-Miner!Hive Mining: Das solide Fundament trifft auf ein weltweites Publikum.Die Blockchain erhält durch eine völlig neue Iteration der revolutionären Hive-Mining-Technologie von Litecoin Cash eine agentenbasierte und energieeffiziente Miningdimension.Es werden On-Chain-Agenten (Dwarves) erstellt, die in Ihrem Namen abbauen, wodurch die Notwendigkeit von Spezialhardware entfällt. Alles, vom Raspberry Pi bis hin zu einem normalen Desktop-PC, funktioniert einwandfrei.Werden Sie ein Dwarf-Master und verdienen Sie sich Ring, während Sie die Blockkette sichern.Proof-of-Play: Der Game-Changer! Null Investment erforderlich.Wir haben ein Gerüst für die Implementierung von Gameplay entwickelt, mit dem das Netzwerk gesichert werden kann.Ring bietet ein unterhaltsames, direkt in die Wallet integriertes Spiel für neue Benutzer, mit dem beim Spielen Krypto verdient werden kann!Brücken bauen durch Kommunikation und Zusammenarbeit:Und schließlich freuen wir uns, bekannt zu geben, dass Ring in Kürze 'The Rialto' integrieren wird.Shakespeares Rialto war eine Straße in Venedig, in der sich die Händler trafen und diskret ihre Geschäfte abwickelten.Unser Rialto ist eine völlig dezentralisierte Chat-Plattform mit einem integrierten reibungsarmen Zahlungssystem, das mit derselben Verschlüsselung arbeitet, der Sie jeden Tag zum Schutz Ihrer Coins vertrauen. Hier können Sie sicher echte, reibungslose grenzüberschreitende Finanzabstimmungen betreiben.Ring - die neueste Entwicklung des Teams von Litecoin Cash.Es sind aufregende Zeiten, an diesem großartigen Projekt teilzunehmen, und wir freuen uns darauf, diese innovative und aufregende Technologie in die ganze Welt tragen.Lesen Sie mehr.https://medium.com/litecoincash/ring-a-cryptocurrency-antidote-to-brexit-c483673ecf06'source=friends_link&sk=4fb6d0fc3e1ba7b0f7c1449c32c7c879Besuchen Sie unsere Social-Media-Kanäle für regelmäßige Updates.https://twitter.com/Ringcointechhttps://discord.gg/TFhQU2wFür weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an: info@ringcoin.tech