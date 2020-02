Delivery Hero schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Wachstum der Bestellzahlen von 99% im vierten Quartal ab und investiert weiter in WachstumDGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Delivery Hero schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Wachstum der Bestellzahlen von 99% im vierten Quartal ab und investiert weiter in Wachstum11.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Berlin, 11. Februar 2020 - Die Delivery Hero SE (nachfolgend auch "Delivery Hero" oder "Unternehmen" genannt), einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für Essensbestellungen und -lieferungen, gibt seine Geschäftsergebnisse für das Gesamtjahr 2019 und das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2019 endet, bekannt.2019 setzte das Unternehmen sein starkes Momentum in Bezug auf alle wichtigen Finanz- und Geschäftskennzahlen fort:* Delivery Hero steigerte die Umsatzerlöse im vierten Quartal um 117 % im Vorjahresvergleich und erreicht mit 1,46 Mrd. EUR die Prognose für den Gesamtjahresumsatz und einer vorläufigen bereinigten EBITDA Marge von minus 29,6 % oder minus 6,0 % vom Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value/GMV)* Das Wachstum der Bestellzahlen beschleunigte sich im vierten Quartal weiter auf 99 % im Vorjahresvergleich (gegenüber 92 % im Vorjahresvergleich im dritten Quartal), was auf ein verbessertes Serviceangebot und gezielte Investitionen in die Kundenakquisition im gesamten Jahr 2019 zurückzuführen ist. Für das Geschäftsjahr 2019 steigerte Delivery Hero die Bestellungen um 80 % auf 666 Millionen* Delivery Hero stärkt sein Kundenangebot durch eine deutliche Erweiterung der Restaurantabdeckung, verbesserte Technologie- und Produktinnovation und ein verbessertes Serviceangebot durch zusätzliche vertikale Angebote* Mit dem Schwerpunkt auf operativer Effizienz und technologischen Verbesserungen baut Delivery Hero die eigenen Lieferkapazitäten der Gruppe auf 44 % der Gesamtbestellungen aus bei positiver und sich verbessernder Wirtschaftlichkeit der einzelnen BestellungenDer Ausblick für 2020 sieht weiterhin starkes Wachstum vor:* Delivery Hero erwartet für das Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mrd. EUR bis 2,6 Mrd. EUR, was einem Wachstum von c. 70% gegenüber dem Vorjahreswert entspricht* Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen minus 14 % und minus 18 % in Prozent des Umsatzes liegen* Zuzüglich werden opportunistisch weiterer Investitionen in Höhe von bis zu 200 Mio. EUR für 2020 getätigt um von der positiven Gechäftsentwicklung im Essensliefermarkt zu profitierenNiklas Östberg, CEO von Delivery Hero, kommentiert: "2019 war ein Transformationsjahr für Delivery Hero. Als Ergebnis unseres beispiellosen Fokus auf die Kundenerfahrung setzen wir unseren Wachstumskurs fort. Unsere kontinuierlichen Investitionen bieten unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt ein beeindruckendes Erlebnis. Darüber hinaus stärkt die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers unsere globale Führungsposition und festigt unsere Stellung in Asien weiter. Ich blicke begeistert auf die zahlreichen Chancen, die sich uns im Jahr 2020 bieten werden."Operative Highlights Q4 2019 Starkes Wachstum durch Verbesserung des Dienstleistungsangebots im Laufe des Jahres:* Meilenstein von weltweit 500.000 Restaurants erreicht* Erhöhung der Abdeckung des Restaurantverkaufs (+70 % gegenüber dem Vorjahr) mit besonderem Schub in Asien* Erreichen des Meilensteins von einer halben Million Restaurants im Januar (+92 % im Jahresvergleich) mit der größten Auswahl aller Vergleichsunternehmen weltweit außerhalb Chinas* Mehr als 100 virtuelle Restaurants weltweit, welche die Auswahl und Verbreitung optimieren sowie die Struktur der Provisionssätze verbessern* Regionale Plattformen unterstützt durch globale Dienste für eine "Best-in-Class"-Technologie* Mehr als 96 % des GMV werden jetzt auf unserer zentralen Technologie erzeugt, die sieben regionalen Plattformen für lokale Anpassungen bedient* Erfolgreiche Einführung von "Panda Pay", einer proprietären Zahlungslösung in Asien* Erfolgreiche Einführung von "Pandamart", einer E-Commerce-Plattform der dritten Generation in Asien* Entwicklung zu einer führenden Instant Delivery Apps* Einführung multi-vertikaler Angebote in 11 weiteren Märkten, so dass diese jetzt in 29 von 44 Ländern angeboten werden* Neue vertikale Angebote nun mit mehr als 1 Million Bestellungen pro Monat* Skalierung der eigenen Lieferungen bei positiven Ergebnisbeiträgen pro Bestellung* Der Anteil der eigenen Lieferungen liegt heute bei 44 % der gesamten Bestellungen, wobei erwartet wird, dass der Anteil der eigenen Lieferungen bis Ende 2020 auf zwischen 55 % und 60 % steigt und danach nur noch sehr moderat zunimmt. Der Anstieg im Jahr 2020 wird hauptsächlich durch den Markt-Mix-Effekt getrieben* Die derzeitige Expansion wird hauptsächlich durch die Ausweitung auf neue Städte und Gebiete vorangetrieben (eigene Lieferungen werden derzeit in 450 Städten weltweit angeboten)* Operative Verbesserungen führten zu einer Reduzierung der Lieferzeit auf 28 Minuten* Die eigene Lieferung hat weiterhin einen positiven Beitrag zum Bruttogewinn der Gruppe, mit verbessertem Ergebnisbeitrag in reifen Märkten sowie Frühphasenmärkten* Gewinnbeitrag der eigenen Lieferung übersteigt den des Marktplatzes bereits in einigen MärktenEntwicklung der Konzernfinanzkennzahlen Q4 / Geschäftsjahr 2019* Das Wachstum der Bestellungen beschleunigte sich weiter auf 99 % im Vorjahresvergleich und erreichte 216 Millionen Bestellungen im vierten Quartal 2019, gegenüber 108 Millionen im vierten Quartal 2018 (viertes Quartal 2018: 47 % im Vorjahresvergleich)* GMV stieg währungsbereinigt um 70 % und in Berichtswährung um 72 % auf 2.272 Mio. EUR im vierten Quartal 2019 (viertes Quartal 2018: 46 % im Vorjahresvergleich in Berichtswährung)* Die Umsatzerlöse stiegen währungsbereinigt im vierten Quartal 2019 um 117 % und in Berichtswährung um 121 % auf 483 Mio. EUR (viertes Quartal 2018: 74 % in Berichtswährung)* Mit einem Umsatz von 1,46 Mrd. EUR erreichte Delivery Hero seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2019* Vorläufige bereinigte EBITDA-Marge wird für das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich minus 29,6 % oder minus 6,0 % vom GMV betragen* Das Europa Segment Europa erreichte in Q4 2019 die Gewinnschwelle* Für das MENA Essenliefergeschäft wird erwartet, dass für das Geschäftsjahr 2019 ein bereinigtes EBITDA von 65 Mio. EUR erwirtschaftet wirdAusblick auf das Geschäftsjahr 2020* Delivery Hero erwartet für das Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mrd. EUR bis 2,6 Mrd. EUR, was einem Wachstum von c. 70 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht* Integrated Verticals mit einem Einfluss von weniger als 5 % des Segmentumsatzes* Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen minus 14 % und minus 18 % des Umsatzes liegen. Darüber hinaus wird Delivery Hero im Laufe des Jahres 2020 opportunistisch Investitionen mit einem bereinigten Nettoeffekt von minus 200 Mio. EUR einsetzen, um von der positiven Geschäftsentwicklung und dem wachsenden Markt für Lebensmittellieferungen zu profitieren.* Das Unternehmen wird weiterhin in Frühphasenmärkte investieren, wobei sich die EBITDA-Marge jedoch verbessern wird. Die Flexibilität zusätzlicher Investitionen von bis zu 200 Mio. EUR soll opportunistisch genutzt werden, um Führungspositionen auszubauen.* Das Europa Segment soll im Jahr 2020 wiederum die Gewinnschwelle erreichen* Das Plattform-Geschäft in MENA1 wird voraussichtlich bereinigte EBITDA im Jahr 2020 in absoluten Zahlen verdoppeln1) MENA Plattform-Geschäft ist definiert als das MENA-Segment ohne Investitionen in Dark Stores und Virtuelle RestaurantsWesentliche KennzahlenQ1 Q2 H1 Q- Q4 2018 FY Q1 Q2 H1 Q3 Q4 FY 2018 201- 201- 3 201- 201- 201- 201- 201- 201- 201- 8 8 2- 8 9 9 9 9 9 9 0- 1- 8 EUR EUR EUR E- EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Mio. Mio- Mio- U- Mio. Mio- Mio- Mio- Mio- Mio- Mio- Mio- . . R . . . . . . . M- i- o- . Gruppe Bestel- 80,2 86,- 166- 9- 108,3 369- 124- 144- 268- 181- 216- 666- lungen 4 ,6 4- ,4 ,5 ,2 ,8 ,3 ,0 ,1 ,- 5 % YoY 51,8% 48,- 50,- 4- 46,7% 48,- 55,- 67,- 61,- 91,- 99,- 80,- Verän- 3% 0% 9- 8% 2% 0% 4% 8% 4% 3% derung ,- 0- % % 10,2% 11,- 11,- 1- 19,5% 14,- 25,- 29,- 27,- 40,- 44,- 36,- Eigen- 9% 1% 6- 9% 0% 9% 6% 4% 5% 8% liefe- ,- rungen 4- % ("GMV"- 970,7 1,0- 2,0- 1- 1,322,8 4,4- 1,5- 1,6- 3,1- 1,9- 2,2- 7,4- )2,3 41,- 11,- ,- 54,- 07,- 84,- 91,- 71,- 72,- 35,- 1 8 1- 4 6 1 7 7 2 5 1- 9- ,- 8 % YoY 42,5% 40,- 41,- 3- 45,7% 42,- 55,- 61,- 58,- 76,- 71,- 66,- Verän- 7% 6% 9- 3% 3% 8% 6% 1% 8% 9% derung ,- (BW) 7- % % YoY 59,4% 55,- 57,- 4- 57,8% 54,- 56,- 63,- 60,- 73,- 70,- 66,- Verän- 6% 4% 6- 7% 8% 7% 4% 2% 0% 5% derung ,- (KW) 2- % Umsatz 137,7 154- 292- 1- 218,9 687- 267- 314- 581- 390- 483- 1,4- der ,5 ,2 7- ,0 ,2 ,6 ,8 ,5 ,3 55,- Segmen- 5- 5 te2,3 ,- 9 % YoY 56,2% 58,- 57,- 6- 74,4% 64,- 94,- 103- 99,- 122- 120- 111- Verän- 7% 5% 5- 6% 1% ,6% 1% ,1% ,7% ,8% derung ,- (BW) 3- % % YoY 73,9% 74,- 74,- 7- 85,5% 76,- 93,- 103- 98,- 117- 116- 109- Verän- 0% 0% 1- 8% 0% ,0% 3% ,0% ,9% ,0% derung ,- (KW) 4- % Bestel- lungen (Stück Mio.) % YoY 41,1 44,- 85,- 4- 56,5 190- 64,- 70,- 135- 76,- 86,- 298- Verän- 2 4 8- ,6 6 6 ,2 9 5 ,6 derung ,- 7 % 60,4% 56,- 58,- 5- 50,9% 54,- 57,- 59,- 58,- 57,- 53,- 56,- Eigen- 5% 3% 3- 9% 0% 7% 4% 9% 0% 7% liefe- ,- rungen 8- % Brutto- 7,9% 9,4- 8,7- 1- 18,6% 13,- 26,- 28,- 27,- 32,- 31,- 29,- waren- % % 4- 1% 5% 3% 4% 4% 0% 8% wert ,- ("GMV"- 4- ) % % YoY 439,8 479- 919- 5- 630,6 2,0- 744- 813- 1,5- 927- 990- 3,4- Verän- ,9 ,7 4- 99,- ,8 ,8 58,- ,8 ,5 76,- derung 9- 9 5 8 (BW) ,- 7 % YoY 52,4% 53,- 52,- 5- 56,9% 53,- 69,- 69,- 69,- 68,- 57,- 65,- Verän- 2% 8% 0- 3% 3% 6% 5% 8% 1% 6% derung ,- (KW) 1- % Umsatz 76,6% 74,- 75,- 6- 66,3% 69,- 69,- 70,- 69,- 62,- 53,- 62,- der 6% 6% 4- 9% 6% 0% 8% 1% 6% 9% Segmen- ,- te 7- % % YoY 56,6 66,- 123- 8- 108,1 316- 143- 164- 308- 193- 214- 716- Verän- 7 ,3 5- ,4 ,9 ,3 ,2 ,2 ,8 ,2 derung ,- (BW) 0 % YoY 91,5% 103- 97,- 1- 119,7% 106- 154- 146- 149- 127- 98,- 126- Verän- ,8% 9% 0- ,4% ,1% ,4% ,9% ,4% 7% ,3% derung 3- (KW) ,- 4- % Europe 121,5- 130- 126- 1- 126,5% 123- 146- 141- 143- 117- 93,- 119- % ,1% ,1% 1- ,9% ,8% ,2% ,8% ,9% 5% ,7% 7- ,- 6- % Bestel- lungen (Stück Mio.) % YoY 13,8 14,- 28,- 1- 17,5 60,- 19,- 20,- 39,- 20,- 24,- 85,- Verän- 6 4 4- 3 2 8 9 7 4 0 derung ,- 3 % 37,9% 39,- 38,- 4- 44,6% 41,- 38,- 42,- 40,- 44,- 39,- 41,- Eigen- 1% 5% 3- 4% 5% 1% 4% 5% 5% 1% liefe- ,- rungen 5- % Brutto- 6,1% 6,4- 6,2- 7- 8,5% 7,3- 10,- 13,- 11,- 14,- 15,- 13,- waren- % % ,- % 2% 1% 7% 8% 6% 6% wert 8- ("GMV"- % ) % YoY 173,1 173- 346- 1- 213,4 734- 232- 248- 480- 258- 308- 1,0- Verän- ,2 ,3 7- ,5 ,0 ,6 ,6 ,4 ,4 47,- derung 4- 5 (BW) ,- 8 % YoY 34,8% 31,- 33,- 3- 36,4% 34,- 34,- 43,- 38,- 47,- 44,- 42,- Verän- 4% 1% 3- 2% 1% 5% 8% 8% 5% 6% derung ,- (KW) 7- % Umsatz 35,7% 32,- 34,- 3- 37,9% 35,- 35,- 44,- 40,- 48,- 45,- 43,- der 8% 2% 6- 7% 4% 7% 0% 8% 8% 8% Segmen- ,- te 1- % % YoY 27,4 27,- 54,- 2- 33,6 115- 37,- 41,- 78,- 42,- 52,- 173- Verän- 4 8 7- ,9 0 3 2 7 3 ,2 derung ,- (BW) 6 % YoY 29,1% 25,- 27,- 2- 34,8% 29,- 34,- 50,- 42,- 55,- 55,- 49,- Verän- 1% 1% 8- 6% 9% 7% 8% 0% 7% 5% derung ,- (KW) 5- % Asia 30,6% 26,- 28,- 3- 36,5% 31,- 36,- 52,- 44,- 56,- 57,- 51,- 8% 7% 1- 5% 6% 2% 4% 4% 7% 1% ,- 1- % Bestel- lungen (Stück Mio.) % YoY 17,6 18,- 36,- 2- 24,4 82,- 30,- 40,- 70,- 68,- 88,- 227- Verän- 7 3 1- 6 4 2 6 1 3 ,0 derung ,- 9 % 53,8% 46,- 50,- 5- 48,6% 49,- 73,- 114- 94,- 211- 261- 174- Eigen- 9% 2% 0- 8% 0% ,8% 6% ,6% ,4% ,9% liefe- ,- rungen 6- % Brutto- 19,4% 21,- 20,- 2- 27,5% 24,- 29,- 38,- 34,- 54,- 63,- 52,- waren- 8% 6% 5- 0% 3% 8% 7% 6% 7% 0% wert ,- ("GMV"- 7- ) % % YoY 261,7 280- 541- 3- 354,5 1,2- 416- 479- 895- 654- 808- 2,3- Verän- ,0 ,7 1- 13,- ,3 ,0 ,3 ,2 ,0 57,- derung 7- 7 5 (BW) ,- 4 % YoY 41,4% 39,- 40,- 5- 43,2% 43,- 59,- 71,- 65,- 106- 127- 94,- Verän- 8% 6% 0- 8% 1% 1% 3% ,1% ,9% 3% derung ,- (KW) 4- % Umsatz 52,7% 45,- 49,- 4- 42,0% 46,- 54,- 72,- 63,- 106- 125- 93,- der 7% 0% 8- 9% 3% 5% 7% ,6% ,5% 0% Segmen- ,- te 7- % % YoY 39,9 44,- 84,- 5- 57,1 192- 66,- 83,- 149- 126- 179- 455- Verän- 7 6 0- ,5 7 0 ,7 ,4 ,3 ,5 derung ,- (BW) 8 % YoY 44,7% 44,- 44,- 6- 52,1% 51,- 67,- 85,- 77,- 148- 213- 136- Verän- 2% 4% 3- 3% 3% 7% 0% ,8% ,9% ,6% derung ,- (KW) 2- % Ameri- 56,4% 50,- 53,- 6- 50,4% 54,- 61,- 84,- 73,- 146- 206- 132- cas 2% 1% 1- 3% 4% 9% 8% ,0% ,3% ,2% ,- 3- % Bestel- lungen (Stück Mio.) % YoY 7,7 8,8 16,- 9- 9,8 36,- 10,- 12,- 23,- 15,- 16,- 55,- Verän- 5 ,- 0 4 6 1 6 8 4 derung 6 % 33,8% 31,- 32,- 3- 25,9% 30,- 35,- 43,- 39,- 61,- 70,- 54,- Eigen- 1% 4% 2- 6% 5% 8% 9% 6% 2% 0% liefe- ,- rungen 6- % Brutto- 9,5% 12,- 11,- 1- 24,2% 16,- 30,- 37,- 34,- 48,- 54,- 44,- waren- 9% 3% 8- 8% 2% 6% 3% 5% 8% 5% wert ,- ("GMV"- 6- ) 2,3 % % YoY 96,1 108- 204- 7- 124,3 406- 114- 142- 257- 131- 165- 553- Verän- ,0 ,2 7- ,3 ,5 ,7 ,2 ,2 ,2 ,6 derung ,- (BW) 9 % YoY 21,1% 14,- 17,- -- 22,0% 10,- 19,- 32,- 26,- 68,- 32,- 36,- Verän- 3% 4% 1- 0% 1% 1% 0% 4% 9% 2% derung 6- (KW) ,- 9- % Um- 51,0% 45,- 48,- -- 93,4% 44,- 44,- 43,- 43,- 70,- 36,- 46,- satz2,- 8% 1% 1- 0% 0% 7% 8% 6% 0% 6% 3 7- ,- 5- % % YoY 13,8 15,- 29,- 1- 20,1 62,- 19,- 26,- 45,- 28,- 36,- 110- Verän- 8 6 2- 1 6 1 7 2 6 ,4 derung ,- (BW) 5 % YoY 40,7% 34,- 37,- 4- 45,4% 31,- 42,- 65,- 54,- 125- 82,- 77,- Verän- 3% 2% ,- 2% 5% 0% 5% ,2% 2% 7% derung 0- (KW) % Bestel- 73,1% 68,- 70,- 8- 123,8% 70,- 75,- 80,- 78,- 126- 86,- 90,- lungen 5% 6% ,- 3% 7% 4% 2% ,6% 3% 5% (Stück 4- Mio.) %Q4 2019 Q4 2018 Verä- Verän- FY 2019 FY 2018 Verän- Verän- nde- de- derung de- rung rung in rung in bei Be- bei Be- konst- richts- konst- rich- . währun- . ts- Wech- g Wech- währ- sel-- sel-- ung kur- kur- sen sen EUR EUR % % EUR EUR % % Mio. Mio. Mio. Mio. Grup- pe Be- 216,0 108,3 99,4- 99,4% 666,1 369,4 80,3% 80,3% stel- % lun- gen (Stüc- k Mio.) Brut- 2,272,2 1,322,8 71,8- 70,0% 7,435,5 4,454,4 66,9% 66,5% towa- % ren- wert ("GMV- ")2,3 Um- 483,3 218,9 120,- 116,8- 1,455,5 687,0 111,8% 109,0- satz 6% % % der Seg- men- te2,3 MENA Be- 86,5 56,5 53,0- 53,0% 298,6 190,6 56,7% 56,7% stel- % lun- gen (Stüc- k Mio.) Brut- 990,5 630,6 57,1- 53,6% 3,476,8 2,099,9 65,6% 62,9% towa- % ren- wert ("GMV- ") Um- 214,8 108,1 98,7- 93,5% 716,2 316,4 126,3% 119,7- satz % % Euro- pa Be- 24,4 17,5 39,5- 39,5% 85,0 60,3 41,1% 41,1% stel- % lun- gen (Stüc- k Mio.) Brut- 308,4 213,4 44,5- 45,8% 1,047,5 734,5 42,6% 43,8% towa- % ren- wert ("GMV- ") Um- 52,3 33,6 55,7- 57,7% 173,2 115,9 49,5% 51,1% satz % Asien Be- 88,3 24,4 261,- 261,4- 227,0 82,6 174,9% 174,9- stel- 4% % % lun- gen (Stüc- k Mio.) Brut- 808,0 354,5 127,- 125,5- 2,357,5 1,213,7 94,3% 93,0% towa- 9% % ren- wert ("GMV- ") Um- 179,3 57,1 213,- 206,3- 455,5 192,5 136,6% 132,2- satz 9% % % Ameri- kas Be- 16,8 9,8 70,2- 70,2% 55,4 36,0 54,0% 54,0% stel- % lun- gen (Stüc- k Mio.) Brut- 165,2 124,3 32,9- 36,0% 553,6 406,3 36,2% 46,6% towa- % ren- wert "GMV"- )2,3 Um- 36,6 20,1 82,2- 86,3% 110,4 63,1 77,7% 90,5% satz2- % ,32) Umsatzerlöse und GMV im Amerikas Segment werden durch das Geschäft in Argentinien beeinflusst, das sich gemäß IAS 29 seit dem 1. September 2018 als hyperinflationäre Volkswirtschaft qualifiziert. Der Umsatz für 2018 wird rückwirkend angepasst. 3) Wegen des Einflusses der Hyperinflation wurden für die Berechnungen der konstanten Währung für Argentinien die aktuellen berichteten Wachstumsraten einbezogenDefinitionen* Die berichteten Zahlen sind auf Pro-forma-Basis berechnet, d. h. um die Veräußerungen von foodora (Australien, Frankreich, Italien & Niederlande) und Deutschland bereinigt. Die Zahlen wurden nicht um kleinere Akquisitionen oder Veräußerungen angepasst.* Bereinigt um alle Akquisitionen und Veräußerungen hätte das Wachstum der Bestellungen der Gruppe 93 % gegenüber dem Vorjahr betragen. Dieses ist hauptsächlich auf die Akquisition von Zomato in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückzuführen, welche ab dem 1. März 2019 konsolidiert wird.* Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value/GMV) gibt den Gesamtwert der an die Restaurants übermittelten Bestellungen wieder (inklusive Mehrwertsteuer).* Die für die Delivery Hero Gruppe ausgewiesenen Umsatzerlöse stellen die Summe aller Segmentumsätze vor Nachlässen dar.* Seit Januar 2019 unterliegt das bereinigte EBITDA den Vorgaben von IFRS 16.* Währungsbereinigte Finanzkennzahlen ermöglichen eine Darstellung des Geschäftsverlaufs unter Ausschluss der Auswirkungen von WechselkursschwankungenTelefonkonferenz und Details zur Live-Übertragung Niklas Östberg, Co-Founder (CEO), Emmanuel Thomassin (CFO) und Duncan McIntyre (Global Head of Strategy) und Julia Stoetzel (Director Investor Relations) werden am 11. Februar 2020 um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten, um die Ergebnisse des 4. Quartals und des Geschäftsjahres 2019 zu diskutieren. Die Audio-Übertragung kann auf https://webcasts.eqs.com/delivery20200211 verfolgt werden.Eine On-Demand-Wiederholung wird im Nachgang zur Präsentation auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein. Die Präsentation kann auf der Website von Delivery Hero über den folgenden Link heruntergeladen werden: https://ir.deliveryhero.com/websites/delivery/English/3500/presentations-and-webcasts.html.Finanzkalendar 2020Event Datum Geschäftsbericht 2019 28/04/2020 Q1 2020 Quartalsmitteilung 28/04/2020 2020 Jahreshauptversammlung 18/06/2020 Q2 2020 Quartalsmitteilung 30/07/2020 Halbjahresbericht 2020 27/08/2020 Q3/9M 2020 Quartalsmitteilung 28/10/2020Über Delivery Hero Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für Essensbestellungen und -Lieferungen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer, Bestellungen und Anzahl an Online- und mobile Plattformen. Delivery Hero unterhält 35 marktführenden Positionen in 44 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region. Delivery Hero betreibt zudem in über 600 Städten weltweit seinen eigenen Logistikdienst. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.deliveryhero.com WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43Investorenkontakt Medienkontakt Duncan McIntyre Vincent Pfeifer Head of Strategy Spokesperson & Senior Manager ir@deliveryhero.com Global Corporate Communications press@deliveryhero.com Julia Stoetzel Director, Investor Relations ir@deliveryhero.com Haftungsausschluss und weitere HinweiseDiese Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen und Annahmen des Managements der Delivery Hero SE ("Delivery Hero"). Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Möglichkeiten von Delivery Hero bezüglich einer Kontrolle oder präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, der erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der Realisierung von erwarteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. 