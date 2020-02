Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat gestern wieder einmal bewiesen, dass man für eine Überraschung oder besser gesagt für zukünftige Überraschungen gut ist. Wieso? Man bestätigte gestern die Intensivierung der Zusammenarbeit von Wirecard mit SAP - bereits seit einigen Jahren ist das Münchener Paymentdienstleister "certified and connected" mit SAP, wie auf der homepage SAP's mehrfach erwähnt. Diese Zusammenarbeit soll nun intensiviert werden. Der CEO wirecard's setzt zu dieser Nachricht einen eindeutigen Tweet gestern ab: "Our long-lasting partnership with@SAP is a great example of how evolutionary ...

