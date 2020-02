Laut Gerüchten interessiert sich angeblich Alphabet/Google für eine Beteiligung an Tesla. Die klugen Analysten kombinierten in diesem Zusammenhang Marktwerte für Tesla in sagenhafter Höhe bis 1,5 Bio. $. Das ist fraglos übergeschnappt. Aber reflektiert die Stimmung in New York.



