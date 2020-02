The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA748148SA23 QUEBEC PROV 20/27 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0517825318 HYUND.CAP.S. 20/25 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0521617305 HELVETIA VERS. 20/UND.FLR BD00 BON CHF NCA A4YA XFRA DE000A254YS5 ACCENTRO R.EST.ANL.20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13JC0 LBBW DL-STUFENZINS 20/22 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB13J83 LBBW CD STUFENZINS 20/22 BD01 BON CAD NCA XFRA DE000LB13J91 LBBW NK STUFENZINS 20/22 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000LB13JD8 LBBW NK STUFENZINS 20/23 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000LB13JE6 LBBW SZA NH 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA EU000A1Z99K0 ESM 20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US118230AM30 BUCKEYE PARTNERS 2043 BD01 BON USD NCA XFRA US118230AP60 BUCKEYE PARTNERS 14/44 BD01 BON USD NCA XFRA US298785JC16 EIB 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US38141GXG45 GOLDM.S.GRP 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US912810SL35 USA 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US912828Z864 USA 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US912828Z948 USA 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS2114807691 TYCO ELEC.GR 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2115085230 VOLVO TREAS. 20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2117435904 INTERMED.CAP 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2117452156 TELENOR 20/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2117454871 TELENOR 20/35 MTN BD01 BON EUR NCA OUFH XFRA IE00BKFVBQ00 OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEH EQ00 EQU EUR YCA JGHY XFRA IE00BKKCKJ46 JPM ICAV-GL.HY CO.BD DLAC EQ00 EQU EUR Y