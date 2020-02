FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB04Q3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.003 %XFRA DE000BLB2NS2 BAY.LDSBK DAX-KO.ANL 1/14 0.000 %RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.036 EURZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION N.A. 0.311 EUR3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.099 EUR9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.210 EURTJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.210 EURS9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.320 EURRME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.356 EURETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.849 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EURADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.329 EURAFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.292 EURLJ9 XFRA SG1U66934613 FIRST SHIP LEASE TRUST 0.014 EUR3GD XFRA FR0000035164 BENETEAU SA INH. EO-,10 0.230 EURTUI1 XFRA DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. 0.540 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.155 EUR3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.283 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.100 EURVIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 0.843 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR