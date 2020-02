NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen für das Schlussquartal 2019 von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Edward Morris rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit hohen Belastungen durch Naturkatastrophen. Allerdings sei der Ausblick für 2020 gleichzeitig gut unterfüttert. Der Experte reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen für 2019, ließ sie für 2020 aber unverändert und hob sie für 2021 etwas an wegen optimistischerer Annahmen zur Kostenentwicklung./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

