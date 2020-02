Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AGUnternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 11.02.2020 Kursziel: EUR 6,00 (bislang EUR 5,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerErste Kundenakquisition im Contract Manufacturing Nach Erteilung der Herstellungserlaubnis für die neu errichtete Produktionsanlage in der 'Bio City Leipzig' konnte CO.DON gestern einen ersten Vertragsabschluss verkünden. Dieser sieht vor, im Rahmen des Contract Manufacturing autologe humane Zelltherapeutika im Fremdauftrag herzustellen. Vertragspartner ist das Dortmunder Unternehmen MukoCell, das eine innovative Therapie für Harnröhrenstrikturen bei Männern entwickelt hat. Dabei werden die bislang dominierenden Behandlungsformen der Harnröhrenschlitzung (Urethrotomie) bzw. Mundschleimhautplastik (Urethroplastie bzw. -plastik) mit geschätzten Behandlungsquoten von 80% bzw. 20% durch ein aus patienteneigenen Zellen gezüchtetes Gewebetransplantat ersetzt. Da MukoCell über keine eigenen Produktionskapazitäten verfügt, erfolgt die Zellzüchtung zukünftig in der Leipziger Produktionsanlage. Derzeit liegt die Prävalenz von Harnröhrenstrikturen nach unseren Schätzungen allein in Deutschland bei über 14.500 Fällen pro Jahr. Bei unterstellten Behandlungskosten von etwa EUR 4.500 errechnet sich für MukoCell ein geschätztes Marktpotenzial von über EUR 65 Mio. Wir gehen davon aus, dass MukoCell bis zum Jahr 2023e Umsatzerlöse in Höhe von etwa EUR 4 Mio. erwirtschaften wird. Bei einer marktüblichen Materialaufwandsquote von knapp 50% kann sich für CO.DON aus diesem Auftrag nach unseren Schätzungen ein Umsatzpotenzial von bis zu EUR 2 Mio. ergeben. Wir heben dementsprechend unsere Prognosen an und rechnen nunmehr für das Jahr 2023e mit Konzernerlösen von EUR 25,5 Mio. (bislang EUR 23,6 Mio.) und einem operativen Ergebnis (EBIT) von EUR 8,2 Mio. (bislang EUR 7,5 Mio.). Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten ein Wert des Eigenkapitals in Höhe von EUR 144,8 Mio. (bislang EUR 126,2 Mio.) bzw. von EUR 6,00 (bislang EUR 5,20) je Aktie (Base Case- Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse haben wir anschließend alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt. Daraus ergeben sich Best- Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 117,6 Mio. bzw. von EUR 176,4 Mio., entsprechend von EUR 4,84 bzw. von EUR 7,26 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 2,75 ergibt sich ein von uns erwartetes Kurssteigerungspotenzial von 118,2%. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20049.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.