Das Papier von Royal Dutch Shell bleibt eine der beliebtesten Aktien deutscher Dividendenjäger. Doch diese dürften aktuell nur wenig Freude an der Kursentwicklung des britisch-niederländischen Energieriesen haben. Aktuell befindet sich der Kurs an einer entscheidenden Marke, die Anleger unbedingt im Blick haben sollten.Denn nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige wichtige Unterstützungen gerissen wurden, notiert die Aktie nun zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bei knapp 1.960 Britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...