Deutsche Lufthansa (LHA): mit Ufo, Corona-Virus & Sabine in den Süden!

Symbol:ISIN:Fast 7 Prozent Kurszuwachs beruhen auf einem kräftigen Plus bis Mitte November. Nach dem Pivot-Hoch wechselte die Aktie bald in den Abwärtstrend und konnte diesem nicht mehr als ein paar Bärenflaggen entgegensetzen. Zuletzt gab es einen Vorstoß in Richtung des 50er-EMA, der aber gleich wieder von einem Abverkauf gefolgt wurde. Momentan sehen wir eine dreifach getestete Unterstützungslinie. Sollte diese gebrochen werden, könnte eine weiterer Kursrutsch anstehen.Die Lufthansa profitiert zwar momentan von günstigen Ölpreisen, leidet aber unter Flugausfällen infolge des Corona-Virus. Die Lufthansa sowie die Töchter Swiss und Austrian Airlines steuern bis zum 28. Februar Shanghai und Peking und Shanghai nicht mehr an. Die Flüge nach Nanjing, Shenyang und Qingdao fallen bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März aus. Jetzt kam noch das Sturmtief Sabine hinzu, das ebenso dafür sorgte, dass Teile der Flotte am Boden blieben und den Flugplan durcheinanderwirbelte. Am 30. April gibt es neue Quartalszahlen. Laut Schätzungen wird mit einem deutlichen Verlust gerechnet. Unseren Short Trade sollten wir vorher abschließen, auch wenn sie die von uns prognostizierte Richtung bestätigen würden.Der Short Trade setzt auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung und nimmt die Marke von 14.46 EUR als Triggerssignal für einen Leerverkauf der Aktie. Den Stopp Loss setzen wir bei 14.83 EUR. Wir haben ein Maximalrisiko von 0.43 EUR und bis zum Pivot-Tief bei 13.45 EUR eine Gewinnchance von 0.99 EUR. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2.3.Aussicht: BÄRISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/deutsche-lufthansa-lha-mit-ufo-corona-virus-sabine-in-den-sueden/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LHA.