Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit positiver Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 15 Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.119,10) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.098,00 und 3.152,00 Einheiten.In der neuen Woche scheinen Sorgen um die wirtschaftlichen ...

