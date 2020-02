NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Infolge der bereits bekannten Eckdaten habe der Fokus bei den Jahreszahlen auf der Bilanzsituation, den Barmitteln und der Dividende gelegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der Dividende in Höhe von 90 Cent versuche der Autobauer in gewissem Maße, seine Ausschüttungsquote und gleichzeitig die Nettoliquidität zu erhalten./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de