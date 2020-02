Das Investieren in ETFs ist grundsätzlich relativ einfach. Man sucht sich einen ETF aus, investiert in diesen oder bespart ihn regelmäßig und wird langfristig ein Vermögen aufbauen können. Dabei gibt es zwar ein paar Feinheiten zu beachten, wie beispielsweise die Auswahl des richtigen Produkts oder Indexes, im Endeffekt kann jedoch auch das mit wenig Arbeit verknüpft sein. Nichtsdestoweniger bleibt bei einigen passiven Investoren möglicherweise noch der Erfolg aus. Schockschwere Not, was bloß tun? ...

