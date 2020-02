Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt zeigten sich die Börsianer weltweit weiter in Kauflaune, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Vor allem Technologiewerte seien in der Gunst der Anleger gestanden. So seien die Papiere des Prozessorenherstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) um 5% geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...