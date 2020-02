ficon startet Green Dividends StrategieDGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung ficon startet Green Dividends Strategie11.02.2020 / 10:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Grüne Dividendenstrategie: Laufende Erträge nachhaltig erwirtschaftenDer Düsseldorfer Vermögensverwalter ficon hat seinen etablierten Dividendenansatz zur nachhaltigen "Green Dividends"-Strategie weiterentwickelt und auch in einem neuen Fonds verpackt.Nachhaltige Investmentstrategien sind in aller Munde. Die Europäische Union hat mit der sogenannten grünen Taxonomie ein Regelwerk und damit eine Basis für nachhaltiges Investieren geschaffen, und überhaupt stellen sich sowohl private als auch professionelle Investoren auf die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologisch-sozialen Herausforderungen im Gegenwart und Zukunft ein. "Klimawandel, Kinderarbeit, Diskriminierung, natürlicher Ressourcenmangel, Verletzung von Menschenrechten und, und, und: Es bestehen zahlreiche Probleme in der Welt, die Anlass zur Sorge bereiten und die viele Menschen bewegen. Daher suchen sie nach Möglichkeiten, ihr Geld mit gutem Gewissen anzulegen und damit Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zum Guten zu verändern", betont Dyrk Vieten, Sprecher der Geschäftsführung der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon aus Düsseldorf.Aus diesem Grund hat das Haus sein Spektrum erweitert und eine besondere, seit Jahre etablierte Strategie um einen sichtbaren Nachhaltigkeitsaspekt ergänzt. Die bekannte Dividendenstrategie wird ab sofort unter dem Namen "Green Dividends" geführt: Alle Titel von "Green Dividends" werden streng nach den herrschenden ESG-Kriterien ausgewählt und diesen Vorgaben im Investmentprozess unterworfen.Der Zugang zu der Vermögensverwaltungsstrategie ist ab einer Million Euro möglich. Die Dividenden werden laufend vereinnahmt, ein potenzielles Dividendenwachstum ist für das Portfoliomanagement zweitrangig. Das mache die Strategie laut Dyrk Vieten besonders für die Investoren interessant, die ein betont risikoadjustiertes Konzept mit laufenden Einnahmen suchten. Speziell institutionelle Mandanten wie Stiftungen, Pensionskassen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices stünden dabei im Fokus. Diese können direkt in die Strategie "Green Dividends" investieren, genauso wie vermögende Privatanleger, die ihr Portfolio mittels einer innovativen Aktienstrategie um die Themen Nachhaltigkeit und Dividende ergänzen möchten.ficon hat die Strategie zusätzlich auch in einem Fonds umgesetzt. Der "ficon Green-Dividends"-Fonds (ISIN: DE000A2PRZW7, WKN: A2PRZW) bietet die gleichen Werte wie die Vermögensverwaltungsstrategie, ist aber bereits mit kleinen Summen zugänglich. "Wir wollen den vermögensverwaltenden Fonds für jeden Anleger mit Interesse an nachhaltig erwirtschafteten laufenden Erträgen zugänglich machen. Das Ziel ist, die Kombination aus Nachhaltigkeit und Dividenden breit zu positionieren", stellt Dyrk Vieten heraus.Portfoliomanager Christian Hammes erklärt den Ansatz: "Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert. Um die Nachhaltigkeit bei allen Werten sicherzustellen, haben wir uns dafür entschieden, mit dem führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Haus ISS-oekom zusammenzuarbeiten." Das ficon-Portfoliomanagement nutzt diese Erkenntnisse bei allen Anlageentscheidungen, um dauerhaft und umfassend im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren. Die Kooperation mit ISS-oekom führe für die Anleger zu einer hohen Transparenz bei dem Nachhaltigkeitskonzept, um die Einhaltung der ESG-Kriterien jederzeit nachvollziehen zu können.Die Anlage erfolgt laut Christian Hammes über einen gezielten Branchenmix und orientiert sich an einem umfangreichen Kriterienkatalog, um die Portfoliounternehmen umsichtig, vernünftig und langfristig auszuwählen. Dabei profitieren die Anleger auch an globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Überalterung und Digitalisierung.Für Dyrk Vieten ist wichtig: "Wir wollen auf diese Weise zwei besondere Themen kombinieren. Dividenden spielen in der Vermögensallokation eine entscheidende Rolle - als planbarer Cash Flow für konkrete Zwecke und als Stabilisator für Aktienmärkte unter steigender Unsicherheit. Und die nachhaltige Geldanlage entspricht den Wünschen des Marktes, die Anleger wollen ethisch, sozial und ökologisch verantwortlich investieren."

Über ficonDie ficon GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine 1990 gegründete und weiterhin inhabergeführte unabhängige Vermögensverwaltung, die sich auf individuelle Finanzmanagement-Strategien für anspruchsvolle Privatkunden und semi-institutionelle Mandanten spezialisiert hat. Zu den umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleistungen gehören professionelle Vermögensanalysen, das Management individueller Finanzportfolios und Fondsstrategien, die ohne Produktzwänge und Interessenskonflikte umgesetzt werden. Im Sinne der seit der Gründung von ficon im Jahre 1990 konsequent weiterentwickelten Strategie konzentrieren sich die Portfoliomanager vornehmlich auf direkte Anlagen und Einzeltitel mit Fokus auf deutsche und europäische Unternehmen einerseits und auf internationale Dividendenaktien anderseits. Im Fokus steht die Ausschüttungs- und Ertragsoptimierung der Portfolios der Mandanten nach deren jeweiligen Vorgaben unter strikter Einhaltung etablierter Risikomanagement-Methoden. Neben dem Anlagen- und Wertpapiermanagement zählen auch Nachfolgeregelungen, Financial Planning (strategische Vermögensplanung) und Stiftungen zum Leistungsportfolio der ficon. Die ficon ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Finanzdienstleister und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), dessen Ehrenkodex sich das Unternehmen streng verpflichtet hat. 