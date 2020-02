IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2019DGAP-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Geschäftszahlen 201911.02.2020 / 09:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR IVU Traffic Technologies AGISIN DE0007448508 Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)Berlin, 11. Februar 2020IVU AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2019 Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) auf RekordkursIm Geschäftsjahr 2019 ist die IVU Traffic Technologies AG noch erfolgreicher als bisher erwartet. Alle Kennzahlen sind die höchsten in der über 40-jährigen Firmengeschichte.Der Vorstand rechnet nun für 2019 mit einem Umsatz von fast 90 Mio. EUR, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um über 14 %. Das Rohergebnis stieg im Vergleich zu 2018 um über 15 % und wird bei über 60 Mio. EUR erwartet. Hierzu tragen vor allem höhere Abrufe von Lizenzen zum Ende des Jahres bei. Entsprechend positiv entwickelte sich das Betriebsergebnis (EBIT), das mit über 10 Mio. EUR erwartet wird - eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um über 50 %.Die Aussichten sind auch für 2020 weiterhin positiv, das Betriebsergebnis (EBIT) erwarten wir erneut bei über 10 Mio. EUR.Alle Zahlen sind vorläufig und noch nicht testiert. Die endgültigen, testierten Ergebnisse werden im Geschäftsbericht 2019 am 26. März 2020 unter www.ivu.de veröffentlicht.Kontakt: Dr. Stefan Steck Public & Investor Relations IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88, 12161 Berlin T +49.30.85906-0 ir@ivu.de www.ivu.de11.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 85906-0 Fax: +49 (0)30 85906-111 E-Mail: kontakt@ivu.de Internet: www.ivu.de ISIN: DE0007448508 WKN: 744850 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 972521Ende der Mitteilung DGAP News-Service972521 11.02.2020 CET/CEST