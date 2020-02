Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/ME_SW_support/20200211001?re=/de/home) (TWSE: 2495), führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat gemeldet, dass seine Lösungen für die gemeinsame Medienspeicherung (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/ME_SW_support/20200211001?re=/de/solutions/media_entertainment) ab sofort die großen NLE-Softwareanbieter unterstützt: Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro und DaVinci Resolve. Dies vereinfacht sowohl die gemeinschaftliche Bearbeitung als auch den Medien-Workflow - selbst bei modernen Mediendateien mit extrem hoher Auflösung (in 4K und höher).In den letzten Jahren hat die Medien- und Unterhaltungsindustrie einen rasanten Wandel vollzogen, angetrieben durch hochaufgelöste Medieninhalte sowie komplizierteren und leistungsfähigeren Postproduktionsverfahren. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer zuverlässigen und hochbelastbaren IT-Infrastruktur, um diese Workloads verarbeiten zu können. Vor allem aber muss den Videospezialisten eine einfache und flexible Arbeitsweise ermöglicht werden - ohne komplizierte Implementierung und Konfiguration.Infortrend hat ein breites Angebot an hochleistungsfähigen Medienspeichern (Shared Media Storages) mit hoher Kapazität, um die Ansprüche von Postproduktionsunternehmen unterschiedlicher Größe zu erfüllen. Diese Lösungen unterstützen branchenführende Software zur Medienbearbeitung wie Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro und DaVinci Resolve, damit Videospezialisten unkompliziert mit der Arbeit beginnen und nahtlos in andere Bearbeitungsinstanzen wechseln können.Neben unternehmenstauglicher Hardware zeichnen sich Shared Media Storage von Infortrend durch eine grafische Managementsoftware (EonOne) und ein Dienstprogramm für Windows- und macOS-Workstations aus (EonView). Dies ermöglicht eine einfache Verknüpfung der Arbeitsplätze mit den Storage-Systemen und gleichzeitig die Bereitstellung des gemeinsamen Netzwerkspeichers als lokale Laufwerke. So lassen sich schnell gemeinschaftliche Arbeitsumgebungen einrichten.Weitere Informationen zu Infortrends gemeinsamen Medienspeichern (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/ME_SW_support/20200211001?re=/de/solutions/media_entertainment).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4517121