wallstreet:online AG: wallstreet:online-Gruppe erzielt im Januar erstmals mehr als 200 Millionen SeitenaufrufeDGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges wallstreet:online AG: wallstreet:online-Gruppe erzielt im Januar erstmals mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe11.02.2020 / 10:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.wallstreet:online-Gruppe erzielt im Januar erstmals mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe* Nachrichtenportale stellen einen neuen Reichweitenrekord auf* Abstand zum größten Finanzportal wurde erneut verringert* Attraktivität für Werbekunden nimmt weiter zuBerlin, 11. Februar 2020Die wallstreet:online-Gruppe konnte ihre digitale Reichweite im Januar 2020 enorm steigern. Insgesamt erzielten die vier Nachrichtenportale der Firmengruppe in dem Monat rund 239 Millionen Page Impressions. Das waren 54,6 Prozent mehr als im Vormonat (circa 154 Millionen Seitenaufrufe). Damit hat die wallstreet:online-Gruppe einen neuen Reichweitenrekord aufgestellt und erstmals in der 22-jährigen Unternehmensgeschichte die Marke von 200 Millionen Page Impressions geknackt."Alle Portale sind in den vergangenen Wochen stark gewachsen. Besonders positiv entwickelte sich die boersenNews-App, die nun aktuell allein betrachtet auf 53 Millionen Seitenaufrufe kommt", sagt Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online-Gruppe, zu den neuen Reichweitenzahlen. Die boersenNews-App war im Frühjahr 2019 vollständig überarbeitet und erweitert worden. Zu den Neuerungen gehören ein virtuelles Portfolio, zusätzliche Chat-Gruppen und ein individueller Nutzerbereich. Die App ist seitdem ein wesentlicher Reichweiten-Treiber, was wiederum positive Auswirkungen auf die Vermarktung hat.Wie wichtig der Blick auf die Reichweite ist, bestätigt auch Stefan Zmojda: "Für unsere Anzeigenkunden sind diese Zahlen entscheidende Faktoren. Wobei hier noch dazu kommt, dass unsere Nutzer über überdurchschnittlich hohe Einkommen und Vermögen verfügen." Dadurch sei das Unternehmen ein höchst attraktiver Werbepartner - auch außerhalb der Finanzbranche. Aus Zmojdas Sicht macht sich die seit Anfang 2018 verfolgte Mergers & Acquisitions-Strategie nun immer deutlicher bezahlt. Mit mehr als 200 Millionen Page Impressions ist die wallstreet:online-Gruppe weiterhin die klare Nummer 2 unter den Finanzportalen im deutschsprachigen Raum. Allerdings konnte der Abstand zum führenden Mitbewerber im Januar weiter reduziert werden.In den vergangen zwei Jahren hat die wallstreet:online-Gruppe -Gruppe die Finanzportale boersenNews.de (Februar 2018), finanznachrichten.de (Februar 2019) und ARIVA.de (Juni 2019) übernommen. Dazu kommt eine Mehrheitsbeteiligung (August 2019) an der Smart Investor Media GmbH, die das Magazin "Smart Investor" herausgibt.Über die wallstreet:online-Gruppe:Die wallstreet:online-Gruppe betreibt mit über 125 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 239 Mio. Seitenaufrufen (Stand 01/2020) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen von mehr als 400 Autoren runden das Angebot ab und machen die wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. Darüber hinaus ist die wallstreet:online-Gruppe mit ihren Beteiligungen an FondsDISCOUNT.de und Smartbroker im Fintech-Bereich aktiv.Pressekontakt:Felix Rentzsch Pressesprecher der wallstreet:online-Gruppe Telefon: +49 (30) 204 56 426 Mail: presse@wallstreet-online.de URL: https://www.wallstreet-online.ag11.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 972565Ende der Mitteilung DGAP News-Service972565 11.02.2020