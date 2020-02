Der steirische Anlagenbauer Andritz hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen. Für den finnischen Papierkonzern UPM werden die Steirer in Uruguay ein neues Zellstoffwerk errichten, teilte Andritz am Dienstag mit. Der Konzern hatte bereits vor drei Wochen erklärt, kurz vor einem Auftrag im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zu stehen.Die Zellstofffabrik soll in der Nähe der am Rio Negro ...

