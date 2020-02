Ready for IoT: sparten- und marktrollenübergreifendes Messdatenmanagement Das neue integrierte P/5 Messdatenmanagement (MDM) der Wilken Software Group wird künftig zur zentralen Datendrehscheibe für sämtliche eingehenden Messwerte. Es verarbeitet Daten wie Lastgänge, Zählerstandsgänge, Ablesewerte, Preiszeitreihen oder andere Werte, egal aus welcher Quelle sie stammen. Durch die Integration in die Branchenlösungen Wilken ENER:GY oder NTS.Suite entfallen die Stammdatenübergabeprozesse, die parallele Datenpflege und aufwändigen Clearing-Prozesse, wie sie bei nicht integrierten Systemen nötig wären. Zudem sind die Abrechnungsprozesse vollständig automatisierbar, da sie direkt auf Lastgänge zugreifen können, ohne dass eine Verrechnungsdatenschnittstelle erforderlich ist. P/5 MDM ist beliebig ausbaufähig und für kommende Geschäftsmodelle vorbereitet - und dies für alle Sparten und Marktrollen. Egal ob die Messwerte aus Gateway-Administration, MaKo, ZFA, Submetering- oder IoT-Plattformen übermittelt werden: P/5 MDM fungiert als intelligente Plattform, die Messwertprozesse selbst durchführen, aber auch andere Geschäftsprozesse direkt mit Messwerten füttern kann. Das MDM plausibilisiert die Messwerte, bereitet sie auf, aggregiert die MaLo-Energiemengen oder bildet Ersatzwerte und übermittelt diese per Marktkommunikation an die beteiligten Marktpartner. Auslöser für die Neuentwicklung eines neuen Messdatenmanagement-Systems war die Einführung der MaKo 2020. Seitdem ist für die Sparte Strom allein der Messstellenbetreiber für die Plausibilisierung, Aufbereitung und Übermittlung von Messwerten auf Ebene der Markt- und Messlokation verantwortlich. Diese Prozesse haben ausschließlich im und aus dem Backend des Messstellenbetreibers zu erfolgen und gelten für konventionelle und intelligente Messeinrichtungen. Bisher lag diese Verantwortung beim Netzbetreiber, der die Prozesse meist über das eingesetzte EDM-System durchgeführt hat. Nach Einführung der MaKo 2020 müssen die EDM-Systeme für die Marktrolle VNB dann nur noch die Bilanzierungsprozesse und die beim Netzbetreiber verbleibenden Messwertprozesse für die Sparte Gas abwickeln. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

February 11, 2020